الموت يفجع الفنانة ” جومانا مراد “

كتب امير فتحي في السبت 17 يوليو 2021 05:44 مساءً - أعلنت الفنانة السورية ” جومانا مراد ” في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام عن وفاة والد زوجها المستشار ” أسامة توفيق بسيسو” .

فكتبت في نعيها له : ” إنا لله وإنا إليه راجعون .. بقلوبٍ مؤمنة وراضية وصابرة ومحتسبة ننعي فقيدنا الغالي عميد المحامين العرب المستشار أسامة توفيق بسيسو رحمه الله والد زوجي الدكتور ربيع أسامة بسيسو سائلين المولى عز وجل أن يثبتنا ويربط على قلوبنا ويقوي إيماننا ويجيرنا في مصابنا ” .

وتابعت متوجهة بالدعاء لوالد زوجها : ” اللهم ثبته عند السؤال واغفر له وارحمه واعف عنه وَأَكرِمْ نزُلَه وَوسِّعْ مُدْخَلَه واغْسِلْه بِالماءِ والثَّلْجِ والْبرَدِ ونَقِّه منَ الخَـطَايَا كما يُنقَى الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنس وأَبْدِلْه دارا خيراً مِنْ دَارِه وأدْخِلْه الجنَّةَ و أَعِذْه منْ عَذَابِ القَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّار “.

وأضافت جومانا مراد : ” اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا واغسله بالماء والثلج والبرد واجعل قبره روضة من رياض الجنة .. إنا لله وإنا إليه راجعون .. لله ما أخذ ولله ما أعطى ” .