نجمة مسلسل ” أبو العروسة ” تحتفل بخطوبتها

كتب امير فتحي في السبت 17 يوليو 2021 05:44 مساءً - احتفلت الممثلة الشابة ” كارولين عزمي ” نجمة مسلسل أبو العروسة بخطوبتها يوم الخميس الماضي على رجل الأعمال ” بيشوي ويليام ” إبن رجل الأعمال المصري الشهير ” سمير ويليام ” .

ونشرت كارولين عزمي عبر حسابها على إنستجرام مجموعة من الصور من حفل الخطوبة الذي اقتصر على حضور عدد محدود من الأهل والأصدقاء .

وكتبت في تعليقها عليها : ” كان نفسنا كل أصحابنا وحبايبنا يكونو معانا فى اليوم دا ويشاركونا فرحتنا بس للأسف كنا مقيدين بعدد معين عشان الظروف اللى بنمر بيها كلنا وخوفًا على أهالينا وعليكم وإن شاء الله نتقابل كلنا فى الفرحة الكبيرة ” .