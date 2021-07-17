الفنانة السورية جومانة مراد تعلن عن وفاة والد زوجها اليوم

محمد الفلاح - السبت 17 يوليه 2021

أعلنت الفنانة السورية جومانة مراد عن وفاة والد زوجها، السبت، وذلك عبر حسابها الشخصي على تطبيق "أنستقرام".



وكتبت جومانة مراد: "إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلوبٍ مؤمنة وراضية، وصابرة ومحتسبة، ننعي فقيدنا الغالي عميد المحامين العرب المستشار أسامة توفيق بسيسو رحمه الله، والد زوجي الدكتور ربيع أسامة بسيسو سائلين المولى عز وجل أن يثبتنا ويربط على قلوبنا، ويقوي إيماننا ويجيرنا في مصابنا".

وأضافت: "اللهم ثبته عند السؤال واغفر له وارحمه واعف عنه وَأَكرِمْ نزُلَه وَوسِّعْ مُدْخَلَه واغْسِلْه بِالماءِ والثَّلْجِ والْبرَدِ.. ونَقِّه منَ الخَـطَايَا كما يُنقَى الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس، وَأَبْدِلْه دارا خيراً مِنْ دَارِه وأدْخِلْه الجنَّةَ وأَعِذْه منْ عَذَابِ القَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّار، اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا واغسله بالماء والثلج و البرد، و اجعل قبره روضة من رياض الجنة، إنا لله و إنا اليه راجعون، لله ما أخذ ولله ما أعطى".

يذكر أن جومانة مراد فقدت ابنتها في مارس الماضي.