فاليري أبو شقرا تستعرض حملها في أيامها الأخيرة.. هكذا أطلَّت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: يبدو أنّ ملكة جمال لبنان السابقة، فاليري أبو شقرا، ستكون على موعدٍ مع طرح مفاجأة للجمهور خلال الساعات المقبلة، من خلال استقبال مولودها الأول، حيث استعرضت صورةً جديدةً لها وهي في ساعاتها الأخيرة من الحمل، حيث بدت مختلفةً تماماً عن أيِّ ظهور سابق.

ونشرت فاليري أبو شقرا صوراً عبر حسابها في “انستغرام”، حيث خضعت لجلسة تصويرٍ مميزة، ظهرت خلالها بفستان فضفاض وكان مشجراً، وضم العديد من الألوان، إذ ظهرت مستمتعةً وفي غاية سعادتها، معلنةً من خلال تعليقها عن العد التنازلي للأيام.

وظهرت فاليري أبو شقرا، في إحدى الصور، وهي تضع يدها على بطنها وبجوارها مُجسَّم صغير لسيدة تقف بجانبها وتضع يدها على بطنها أيضاً، كما ظهرت في صورة أخرى أمام قالب حلوى ممسكة الشموع، وسط أجواء احتفالية.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع تلك الجلسة التصويرية التي خضعت لها فاليري، وتُشير لقرب وضعها مولودها، حيث ترك العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات عبرَّوا فيها عن جمالها، وأثنوا على إطلالتها.

وكانت فاليري قد احتفلت بزواجها الصيف الماضي من رجل الأعمال زياد عمار٬ وأُقيم الحفل في الصرح البطريركي بكركي في لبنان، خلال شهر أغسطس من العام الماضي 2020.

وفازت فاليري بلقب ملكة جمال لبنان في العام 2015، وحلّت في Top 5 الترتيب، حين شاركت في مسابقة ملكة جمال العالم في الصين.

واستطاعت فاليري أن تحجز لنفسها مكانةً مهمة حالياً في صفوف الممثلات اللبنانيات البارعات، وأعمالها الدرامية جميعها لقيت نجاحاً لافتاً للأنظار.