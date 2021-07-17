اكتسب 13 كيلوغراماً.. مارك والبيرغ يُعاني بسبب فيلمه الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كان مارك والبرغ يتطلَّع، في البداية، إلى اكتساب حوالي 13 كيلوغراماً، لدوره في فيلمه الجديد Stu، لكنَّه أُصيب بخيبة أملٍ، حسبما ذكر في برنامج The Tonight Show.

وقال الممثل البالغ من العمر 50 عاماً لمضيفه جيمي فالون: “لسوء الحظ، كان عليَّ أن أتناول 7000 سعرة حرارية كل يوم لمدة أسبوعين، ثم 11000 سعرة حرارية أخرى لمدة أسبوعين”.

وأضاف: “الأمر ممتعاً لمدة ساعة تقريباً، لكنه كان صعباً بدنياً بشكلٍ كبير”.

ووفقًا لوالبرغ، فإنّ فقدان الوزن أسهل بكثير من اكتسابه، حيث يقول: “أنت فقط لا تأكل وتمارس الرياضة. حتى عندما تكون ممتلئاً، عليك أن تأكل. كان عليَّ أن آكل كل ثلاث ساعات، فلم يكن الأمر ممتعاً حقاً”.

كما استطاع الممثل الحصول على مساعدة من طاهٍ لزيادة الوزن بشكل مسؤول، وذلك عن طريق تناول طعام عالي السعرات الحرارية، مع الحرص أيضاً على أن يكون صحياً.

في Stu، يلعب الممثل دور الملاكم الذي يُصبح في النهاية كاهناً، وهو فيلم مأخوذ عن قصة حقيقية.

في السياق نفسه، يبلغ والبيرغ 50 عاماً، لكن بالنسبة له لا يعني ذلك أن يتوقف عن تدريباته الرياضية، والاستيقاظ عند الفجر لبدء أحد أصعب الأعمال الروتينية في هوليوود.

يتمثل جزء من وظيفة النجم الكبير في أن يبدو جيداً ومناسباً، حتى يتمكن من الاستمرار في مهنته الفنية وصناعة الأفلام التي يحبها. وعندما يتعلق الأمر باللياقة البدنية، فإنَّ العمر يصبح مجرد رقم، يجب ألا يبقى عائقاً أبداً.

منذ أيام عمله كمغني راب (باسمه الفني ماركي مارك)، اتَّبع نجم Ted and Shooter تدريبات روتينية قاسية ونظاماً غذائياً صحياً يسمح له بالحفاظ على وزنه المميز وكتلة عضلاته، ولديه تمارين متنوعة، فعالة ورائعة.

وبحسب الممثل، فإنّ تمارينه المفضلة هي التمارين عالية الكثافة، لأنّها تسمح للجسم بحرق السعرات الحرارية.

وأفضل جزء هو أنَّه، مثل ويل سميث، وذا روك، وكريس هيمسوورث وكل رجل ذي عضلات في صناعة الأفلام، غالباً ما يُشارك التدريبات والتمارين المفضلة لديه مع متابعيه.

يُمارس الممثل التمارين في صالة الألعاب الرياضية، ويستخدم جميع المعدات والأوزان المتاحة، يرافقه مدرب شخصي يتأكد من حفاظه على شكله وكثافة تركيزه، لكنَّه يقوم أيضاً ببعض التمارين التي يُمكن القيام بها في المنزل، حيث إن القيام بها لا يتطلب معدات مهنية أو باهظة الثمن.