شريف دسوقي يطلّ على المسرح في أول عمل بعد بتر ساقه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــرد: يبدو أنَّ عدداً من نجوم الفن في مصر يرغبون في عودة الفنان المصري شريف دسوقي بشكلٍ قوي للجمهور، من أجل دعمه نفسياً، حيث جرى الإعلان عن عودته من خلال “أبو الفنون” خشبة المسرح؛ إذ يعودة لممارسة نشاطه الفني رسمياً بعد بتر ساقه، إثر إصابته بمضاعفات مرض السكري.

ويقف الفنان شريف دسوقي، على خشبة المسرح بجانب النجم المصري يحيى الفخراني، من خلال عرض مسرحي يحمل اسم “ياما في الجراب يا حاوي”، والتي يقوم بإخراجها المصري مجدي الهواري، الذي يُشرف في الوقت نفسه على فرقة “كايرو شو” التي تنتج العرض.

ووفقاً لبيان، فقد بدأت بروفات العرض المسرحي الجديد خلال الساعات الماضية، والذي ينطلق على خشبة مسرح مكتبة الإسكندرية في شهر أغسطس المقبل، حيث يجري العرض بالتبادل بين القاهرة والإسكندرية.

وأظهرت صورٌ مرفقة بالبيان الفنان شريف دسوقي وهو في كواليس البروفات، من بينها جلوسه وهو في بروفات القراءة النصيَّة للعرض، وكان بجوار يحيى الفخراني، كما ظهر صُناع العرض على خشبة المسرح يقومون ببروفات.

وتدور أحداث المسرحية في أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة حول الحب والخيانة والمؤامرات للحصول على السلطة، فيما يُشرف على العرض محمد هاني، ومن المشاركين فيه: ناصر سيف، إسماعيل فرغلي، رضا إدريس، لبنى ونس وعلاء قوقه وغيرهم.