راغب علامة يُؤجِّل طرح أغنيته الجديدة.. لهذا السبب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن النجم اللبناني راغب علامة عن تأجيل طرح أغنيته الجديدة “فوراً غرام”، لمدة أسبوعين، وقدَّم اعتذاره للجمهور الذي كان ينتظر الأغنية في الموعد المحدد سلفاً، مشيراً إلى أنّه لم يعتد على التأخر عن جمهوره والمواعيد التي يُعلنها.

وأطلّ راغب علامة على متابعيه في “انستغرام”، قائلاً إنّ أسباباً تقنية هي التي جعلته يُؤجِّل الألبوم، وأنّ تلك الأمور التقنية من لندن، وليس له يدٌ فيها.

وتابع راغب علامة: “أنا دايماً بوعد وبوفي، لكنَّ الأشياء التي لا تتعلق بي ممكن أنّها تتأخر”، مردفاً أنه “مقهور” من داخله بسبب التأجيل وتابع: “وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم”.

وكان راغب علامة قد شوَّق متابعيه على “السوشيال ميديا” لكليب أغنيته الجديدة “فوراً غرام”، من خلال طرح البرومو عبر حسابه في “انستغرام”.

وظهر علامة في قمة تألقه وحيويته كالعادة، حيث إنّ أجواء الكليب مليئة بالبهجة، وعلَّق قائلاً: “رح ترجع تشرق شمس الحياة من جديد، ونرجع نغني ونفرح يوم 15 تموز، موعد أغنيتي الجديدة فوراً غرام بتمنى تنال إعجابکم یا حبايب القلب”.