فيديو وصور.. فستان روبي يخطف الأنظار في "حفل الساحل"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحيت الفنانة المصرية روبي حفلا غنائيا بالساحل الشمالي، بعد جدل كبير أثارته شروط الحضور منها منع المحجبات.

وأطلت روبي بفستان أبيض مثير خلال الحفل، وقدمت مجموعة من أشهر أغنياتها منها: "قلبي بلاستيك، وحتة تانية، وليه بيداري كده، وانت عارف ليه، ويا الرموش".

وحازت مقاطع فيديو متداولة من الحفل اهتمام عدد كبير من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، وكانت حالة من الغضب والسخرية سيطرت على الجمهور عقب إعلان الشركة المنظمة شروط حضور الحفل، وتردد أن من بينها منع دخول المحجبات، وهو ما دفع روبي لتصدر بيانا تنفي فيه منع المحجبات.





يذكر أن روبي تشارك في مسلسل "شقة 6" ومن المقرر عرضه قريبا وهو من بطولة أحمد حاتم، وصلاح عبد الله، ومحمود البزاوى، ورحاب الجمل، وهانى عادل، والفنانة السعودية هيا فياض، وحمزة العيلي، وملك قورة.











