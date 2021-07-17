بعد غياب 9 سنوات.. فرقة "سويدش هاوس مافيا" تعود بأغنية منفردة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعاد ثلاثي منسقي الأسطوانات السويديين "سويدش هاوس مافيا" لم شملهم رسميا وأصدروا عملا منفردا هو الأول لهم منذ 9 سنوات.

يأتي ذلك تمهيدا لألبوم جديد من المقرر طرحه في نهاية العام الحالي.



وقد شكّلت الفرقة السويدية سنة 2008، وهي تضم الفنانين أكسويل (43 عاما) وستيف أنجيلو (38 عاما) وسيباستيان إينجروسو (38 عاما)، قبل أن يفترقوا في أوج شهرتهم بعد جولة أخيرة عام 2013.

وبعد أغنيات حققت لهم نجاحا عالميا مثل "دونت يو ووري تشايلد" و"سايف ذي وورلد" و"وان (يور نايم")، أطلق الثلاثي عملهم الجديد "إت جيتس بيتر"، وهي أول أغنية لهم منذ 2012.

كانت حفلات موسيقية أحيتها الفرقة في الولايات المتحدة والسويد، فتحت الباب أمام تكهنات بإمكان عودة التئام شملها، لكنها لم تُترجم على أرض الواقع حتى الآن.

وسيحمل الألبوم المقبل عنوان "بارادايس أغاين"، على ما أعلن الثلاثي في مقابلة مع مجلة "بيلبورد" الأميركية تزامنا مع إصدار الأغنية المنفردة.