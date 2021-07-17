شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سلامة يمازح زوجته.. ودنيا سمير غانم: "كان نفسى أبقى موجودة معاكم فى الفرح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازح المخرج عمرو سلامة، زوجته مهندسة الديكور مروة البرماوى، ونشر صورة وهو يحملها فوق كتفيه في شهر العسل، وكتب على الصورة التي نشرها على إنستجرام، قائلاً: "صورة ما قبل الانزلاق الغضروفي".

ودخلت الفنانة دنيا سمير غانم، تهنئهما بزواجهما، وكتبت قائلة: "ألف مبروك... كان نفسي أبقي موجودة معاكوا في الفرح لكن غصب عني إن شاء الله نتقابل علي خير وربنا يسعدكم يا رب ".



عمرو سلامة

واحتفل المخرج عمرو سلامة، الأسبوع الماضى بحفل زفافه على مهندسة الديكور مروة البرماوى وحرص عدد من نجوم الفن على حضور الحفل، منهم نيللى كريم وشيكو وهشام ماجد وهدى المفتي ومحمد الشرنوبي و جميلة عوض.

وشارك مؤخرا المخرج عمرو سلامة، متابعيه وجمهوره، بصورة لإيصال تلقيه الجرعة الأولى من لقاح أسترازينكا المضاد لفيروس كورونا، حيث نشر الصورة عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، ليعلن عن تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح.

وسرعان ما استقبل سلامة الكثيرمن التعليقات على الصورة من أجل الاطمئنان عن تفاصيل تلقي اللقاح، ومطالبته بنفي الشائعات المتعلقة به .

وكانت آخر أعمال المخرج عمرو سلامة مسلسل ما وراء الطبيعة من تأليف أحمد خالد توفيق، وبطولة أحمد أمين، رزان جمال، سماء إبراهيم، وآية سماحة، وتدور قصة مسلسل ما وراء الطبيعة حول شخصية طبيب متقاعد اسمه رفعت إسماعيل، يعيش وسط عالم مليء بالقصص الخارقة للطبيعة والأحداث الغامضة التي خاضها بنفسه أو سردت له.