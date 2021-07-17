شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز ينتهى من تصوير نصف مشاهده فى فيلم "كيرة والجن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم كريم عبد العزيز من تصوير نصف مشاهده فى فيلم "كيرة والجن"، والذى يشاركه فى بطولة العمل الفنان أحمد عز حيث استأنف أبطال الفيلم تصوير مشاهدهم امس الجمعة فى المتحف الزراعى، ليتوقف التصوير مره أخرى ويعاودون التصوير رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

وانتهى المخرج مروان حامد من تصوير أكثر من 50% من أحداثه بالعديد من أماكن التصوير ما بين القاهرة والإسماعيلية وعدد من المشاهد الداخلية والتى تم تصويرها داخل مجموعة من الاستديوهات، من إنتاج شركة سينرجى فيلمز.

فيلم "كيرة والجن" مأخوذ عن رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار، ويخرجه مروان حامد، ويشارك فى بطولته إلى جانب أحمد عز وكريم عبد العزيز وهند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالاضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعاً، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

الفيلم يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى ابان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.