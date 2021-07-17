شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا يتصدر تريند جوجل بعد حادثة الساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر مطرب المهرجانات حمو بيكا، تريند جوجل بعد الحادثة التى تعرض لها في الساحل الشمالى، واصطدام سيارة يقودها شابان بسيارته، وبعدها نزل بيكا من سيارته بصحبة 4 شباب وتشاجروا مع الشابين.

وقد ظهر مطرب المهرجانات الشعبية فى مشاجرة استمرت لفترة طويلة فى إحدى الشوارع بالساحل الشمالى، مع أحد الشباب الذى يقضى عطلته الصيفية بسبب توقفه بدون سابق إنذار بسيارته الفارهة ليصطدم بسيارة شاب، وبالرغم من تسببه فى الحادث، إلا أنه أدار مشاجرة بالأيدى مع شابين متسببا فى تهشم السيارة بالمثل، بحسب روايات الشهود.

ووثق أحد شهود العيان، تفاصيل المشاجرة التى ظهر فيها مطرب المهرجانات وهو يوجه السباب للشابين مستغلا عدد أصدقائه الذين تواجدوا معه فى السيارة لتهشيم فى السيارة، وهو ما أثار غضب المتواجدين فى المشاجرة الذين تصدوا لمطرب المهرجانات وأصدقائه.

ولم تكن تلك هى المرة الأولى التى يثير فيها مطرب المهرجانات الشعبية، الجدل ويشارك فى مشاجرات بالأيدى، فسبق وأن تورط العام الماضى فى حادثة تحطيم عدد من السيارات فى الساحل الشمالى بسيارته المرسيدس، مما آثار موجة غضب عارمة بسبب تلك الواقعة التى هشم فيها عدد كبير من سيارات المصطفين الذين قرروا مقاضاته، بعد اتهامات من بعضهم بقيادته تحت تأثير المخدرات.