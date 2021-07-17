شكرا لقرائتكم خبر عن عش الزوجية يتخطى 60 مليون دولار.. صور من قصر بن أفليك وجينيفر لوبيز المحتمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن علاقة جينيفر لوبيز وبن أفليك بصدد التطور سريعًا أكثر من أي وقت مضى، فبعدما أعلن الثنائى عن عودتهما لعلاقتهما بعد مرور أكثر من 16 عاما على الانفصال في بداية الألفية الجديدة، يحاول الثنائى البحث عن قصر ضخم للعيش فيه خلال الفترة المقبلة، ليكون بمثابة عش الزوجية لهما، حيث رصدتهما عدسات المصورين أثناء رحلتها في البحث عن القصر الجديد، وذلك أثناء جولتهما بين عدة قصور محتمل شراء أحدهم في الأيام المقبلة.

ومن بين تلك القصور تواجد الثنائى داخل قصر ضخم يتخطى الـ 60 مليون دولار وفقًا لما أكده تقرير موقع ديلى ميل مؤخرًا حول الاثنين أنه حين أشار لأن هذا القصر قد يكون وجهتهما المقبلة.

من ناحية أخرى قررت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، العودة لذكريات طفولتها وبدايتها الموسيقية ولكن بشكل مختلف، وذلك بعدما تعاونت على بعض المسرحيات الموسيقية التي ستقوم بتقديمها ضمن خطة تطوير جديدة لتلك المسرحيات التي كان قد أسدل عليها الستار.

ووفقًا لتقرير نشرته فاريتي، فإن لوبيز، تعاونت مع كلا من كونكورد، و فريق Skydance، من أجل تصميم بعض المسرحيات الموسيقية، التي ستعرض عبر منصات الكترونية سيتم التفاوض معها فيما بعد.