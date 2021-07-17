شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يعلن طرح أغنية جديدة فى موسم العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوق النجم مصطفى قمر جمهوره بطرح أغانٍ جديدة قبل موسم العيد، حيث نشر عبر حسابه الشخصى على إنستجرام صورة وعلق قائلاً: فيه غنوتين جداد شغال عليهم جامدين موت لو عايزين تسمعوا جزء من واحدة فيهم في العيد ده قبل ماينزلوا ابعتوا قولولي وأنا إن شاء الله حاعيد عليكم بالجزء ده، عيد أضحي مبارك كل سنة وانتوا طيبين جميعًا".

وأعرب مؤخرا النجم مصطفى قمر في تصريحات لـ"الخليج 365" عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على ظهوره ضيف شرف في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" حيث يظهر بشخصيته الحقيقية في الفيلم الذى يعرض في السينمات حاليًا ومن بطولة النجم كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد ومن تأليف أيمن وتار ومن إخراج أحمد الجندى .

وأضاف أنه سعيد بالمشاركة في العمل مع نجوم كبار مثل كريم عبدالعزيز وماجد الكدوانى وغيرهم ويتمنى أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور حيث إنه قصة جديدة ومختلفة على السينما المصرية .

"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وآخرين وهو تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى، ويتنكر النجم كريم عبد العزيز فى أكثر من شخصية خلال أحداث الفيلم، حيث يجسد دور مقدم برامج فى العمل، ويناقش العديد من القضايا المتعلقة بالمتزوجين فى إطار كوميدى.

وكان وجه النجم مصطفى قمر، رسالة شكر لكل النجوم الذين حضروا حفل زفاف نجله الأكبر إياد الذى أقيم الأسبوع الماضى، ونشر مصطفى قمر صور من حفل الزفاف، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب، قائلاً: "فرح إياد ابني وعروسته سارة بنتي فعلا فرحة من القلب شكرا لكل أخواتي نجوم مصر والوطن العربي الحب باين في عنيكم تسلم رجليكم اللي جابتكم.. وشكرا لتعبكم اللي لا يقدر بتمن حبكم في قلبي لا يوصف، ربنا يسعدكم عقبال عندكم جميعا وتفرحوا من قلبكم ".

وشهد الحفل غناء مصطفى قمر أغنية "السود عيونه" بمشاركة الفنانين الذين حضروا الحفل، كما غنى أغنية "أصحاب ولا بيزنس"بمشاركة هانى سلامة، وذلك بعد 20 سنة من تقديمها فى الفيلم الذى جمعهما وحمل نفس الاسم، كما غنى حماقى عددا من أغانيه الشهيرة مثل "أجمل يوم" و"واحدة واحدة"، وحرص النجوم الحاضرين على الغناء ومشاركة صديقهم مصطفى.