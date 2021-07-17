شكرا لقرائتكم خبر عن جومانا مراد تعلن وفاة والد زوجها.. وتنعيه: اللهم ثبته عند السؤال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي منذ قليل، المستشار أسامة بسيسو، والد الدكتور ربيع أسامة بسيسو زوج جومانا مراد، وهو ما أعلنته عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون بقلوبٍ مؤمنة وراضية وصابرة ومحتسبة ننعي فقيدنا الغالي عميد المحامين العرب المستشار أسامة توفيق بسيسو رحمة الله والد زوجي الدكتور ربيع أسامه بسيسو"، وواصلت الدعاء له.

وكانت ابنة الفنانة جومانا مراد توفيت، حيث نشرت صورتها على حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام" وعلقت قائلة: "الحمد لله على كل حال، لله ما أعطى ولله ما أخذ، وإنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله ابنتنا ديانا ربيع بسيسو".

وتابعت: "إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوكي، فراقك صعب ومؤلم بس أكيد انتي بمكان أحسن بكتير، يا رب ألهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يا رب والحمد لله على كل حال، وانتي طير من طيور الجنة يا أمي".



جومانا مراد

يذكر أن آخر أعمال الفنانة جومانا مراد مسلسل "خيانة عهد" الذى عادت به إلى الدراما بعد غياب سنوات، وهو تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة يسرا، حلا شيحة، عبير صبرى، بيومى فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى، تيام مصطفى قمر، فرح الزاهد، سلوى عثمان ورمزى العدل، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب