أحمد صالح أحد رجال رامي غيط في "المماليك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بدأ الممثل الشاب أحمد صالح تصوير مشاهده في مسلسل المماليك، والذي يضم مجموعة كبيرة من النجوم، وإخراج حازم فودة.

يجسد صالح شخصية مليجي وهو واحد من رجال "علاء نينچا" والذي يجسد دوره الفنان رامي غيط.

وأضاف صالح: هذا هو التعاون الثاني الذي يجمعني بالفنان رامي غيط؛ إذ شاركت في فيلم "المواطن برص" ورامي ممثل موهوب ومتعاون لأبعد حد مع الممثلين اللي قدامه وبكون مبسوط من الشغل مع فنان زيه.

مسلسل المماليك يشارك في بطولته رامي غيط، رانيا يوسف، بيومي فؤاد، دوللي شاهين، عمر حسن يوسف، حنان سليمان، تأليف هشام هلال، إخراج حازم فودة.