عمرو سلامة يحمل زوجته فوق كتفيه.. ويعلق: "ما قبل الانزلاق الغضروفي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهر المخرج عمرو سلامة وهو يحمل زوجته فوق كتفيه في أحدث ظهور لهما بشهر العسل .

ونشر سلامة، الصورة عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "صورة ما قبل الإنزلاق الغضروفي".

واحتفل المخرج عمرو سلامة، مؤخرا بزفافه من مهندسة الديكور السينمائية مروة البرماوي الشهيرة بـ"موكا".

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور الحفل، بينهم شيكو وهشام ماجد وهدى المفتي ومحمد الشرنوبي والمخرج بيتر ميمي وغيرهم.

وكان عمرو سلامة، أعلن عن عقد قرانه يوم 2 يوليو الجاري، على مروة البرماوي، ونشر صورة له مع زوجته عبر حسابه على موقع "تويتر"، وعلّق: "أنا وماكي كتبنا الكتاب.. في حفل عائلي اقتصر على أسرتي العروسين تم عقد قراني على (ماكي) المهندسة السينمائية مروة البرماوي".

يذكر أن آخر أعمال المخرج عمرو سلامة مسلسل "ما وراء الطبيعة" الذي عرضته شبكة "نتفليكس"، وحقق نجاحا كبيرا، بطولة أحمد أمين ورزان جمال.