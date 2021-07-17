وفاة والد زوج جومانا مراد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة جومانا مراد عن وفاة والد زوجها المستشار أسامة توفيق بسيسو.

ونشرت جومانا صورة له، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلوبٍ مؤمنة و راضية وصابرة ومحتسبة ننعي فقيدنا الغالي عميد المحامين العرب، المستشار أسامة توفيق بسيسو رحمه الله، والد زوجي الدكتور ربيع أسامة بسيسو، سائلين المولى عز وجل أن يثبتنا ويربط على قلوبنا ويقوي إيماننا ويجيرنا في مصابنا".

وأضافت "اللهم ثبته عند السؤال وأغفر له وأرحمه وأعف عنه وَأَكرِمْ نزُلَه وَوسِّعْ مُدْخَلَه واغْسِلْه بِالماءِ والثَّلْجِ والْبرَدِ ونَقِّه منَ الخَـطَايَا كما يُنقَى الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس، وَأَبْدِلْه دارا خيراً مِنْ دَارِه وأدْخِلْه الجنَّةَ وأَعِذْه منْ عَذَابِ القَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّار".

تابعت "اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا واغسله بالماء والثلج والبرد، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ ولله ما أعطى".

وكانت جومانا مراد، أعلنت وفاة ابنتها ديانا ربيع بسيسو يوم 29 مارس 2021، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "الحمدلله على كل حال، لله ما أعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا لله راجعون، انتقلت إلى رحمة الله ابنتنا ديانا ربيع بسيسو، إن شاء الله تكونين شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوكِ، فراقك صعب ومؤلم بس أكيد أنتِ بمكان أحسن بكتير، يا رب ألهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يا رب والحمدلله على كل حال، وأنتِ طير من طيور الجنة يا أمي".