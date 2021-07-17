الحلفاوي يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل نهائي أفريقيا أمام كايزر تشيفز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على توجيه رسالة للاعبي الأهلي قبل نهائي أفريقيا أمام فريق كايزر في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم السبت.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "أتمنى وصول الكلمتين دول للفريق.. لتوقع الجميع، أن يلعب كايزر بأسلوب دفاعي.. هناك احتمال أن يباغت مدربهم الأهلي بهجوم مفاجئ وسريع في الدقائق الأولى".

وتابع: "على دفاعنا أن يكون في قمة اليقظة والجاهزية بمجرد إطلاق الصفارة".

وأضاف: "وكذلك الخط الهجومي لاستقبال تمريرة طويلة في وجود مساحات وتسجيل هدف مبكر".

واستقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي، بشكل كبير على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة كايزر تشيفز في اللقاء المقرر له مساء اليوم في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مباراة كايزر تشيفز بطريقته المعتادة (4-2-3-1) على أن يكون التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - بدر بانون - أكرم توفيق.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية - حمدي فتحي. خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات. خط الهجوم: محمد شريف.

وكان الأهلي صعد لنهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا للمرة رقم 14 وللمرة الثانية تواليًا بعد الفوز بلقب النسخة الماضية، حيث جاء التأهل هذه المرة بالفوز على الترجي الرياضي التونسي بنتيجة (4-0) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

في المقابل، تأهل كايزر تشيفز يعتبر للمرة الأولى في تاريخ بطل جنوب أفريقيا، حيث جاء الصعود بإقصاء الوداد البيضاوي بالفوز بنتيجة (1-0) بمجموع المباراتين أيضًا.