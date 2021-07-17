أحمد السعدني يُعلق على نهائي أفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق الفنان أحمد صلاح السعدني، على مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامته مساء اليوم السبت.

وكتب السعدني، عبر حسابه على تويتر: "يا رب ..العاشرة ممكن".

واستقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي، بشكل كبير على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة كايزر تشيفز في اللقاء المقرر له مساء اليوم في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مباراة كايزر تشيفز بطريقته المعتادة (4-2-3-1) على أن يكون التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - بدر بانون - أكرم توفيق.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية - حمدي فتحي. خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات. خط الهجوم: محمد شريف.

وكان الأهلي صعد لنهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا للمرة رقم 14 وللمرة الثانية تواليًا بعد الفوز بلقب النسخة الماضية، حيث جاء التأهل هذه المرة بالفوز على الترجي الرياضي التونسي بنتيجة (4-0) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

في المقابل، تأهل كايزر تشيفز يعتبر للمرة الأولى في تاريخ بطل جنوب أفريقيا، حيث جاء الصعود بإقصاء الوداد البيضاوي بالفوز بنتيجة (1-0) بمجموع المباراتين أيضًا.