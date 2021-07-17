شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "العارف" يسجل إيرادات 5 ملايين جنيه فى 3 أيام عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فيلم "العارف" بطولة النجم أحمد عز، في تصدر قائمة الأعلى إيرادًا بشباك تذاكر السينما، وحقق في ثالث ليلة عرض الجمعة، 2 مليون و64 ألف جنيه، لتصل كل إيراداته خلال 3 أيام إلى 5 ملايين جنيه وهي إيرادات مميزة للغاية.

واحتفل أبطال وصناع فيلم "العارف" بالعرض الخاص للعمل فى أحد المولات الكبرى بالتجمع الخامس، يوم الثلاثاء الماضى، بحضور أبطال العمل أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، اللبنانية كارمن بصيبص، ركين سعد أحمد خالد صالح، حازم ايهاب، ومؤلف الفيلم محمد سيد بشير والمخرج أحمد علاء والمنتج أحمد بدوى - المشرف العام على الانتاج فى شركة سينرجى فيلمز.

كما تواجد من الفنانين لمشاهدة الفيلم والاحتفال مع أبطاله كل من كريم فهمى، أكرم حسنى، هنادى مهنى، محمد عبد الرحمن "توتا"، كريم عفيفى، محمد أنور، المخرج مروان حامد، سوزان نجم الدين، الموزع نادر حمدى، أحمد الشامى، الكاتب أحمد مراد، محمد عطية، هدى مجد، نهى صالح، السيناريست محمد صلاح العزب، وعدد آخر من الفنانين. ويعد من الأفلام الضخمة إنتاجياً فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة. فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".