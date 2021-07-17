تامر شلتوت يكشف عن حقيقة ارتباطه ب ” مي حلمي ” .. والأخيرة تهاجمه : ” عاوز يركب التريند “

كتب امير فتحي في السبت 17 يوليو 2021 02:57 مساءً - كشف الفنان ” تامر شلتوت ” في منشور له عبر حسابه على إنستجرام عن طبيعة العلاقة بينه وبين الإعلامية ” مي حلمي ” بعد تداول صورة له تجمعه بها من داخل طائرة وخروج شائعات حول ارتباطه بها خاصة وأن مي كانت قد أعلنت في الأيام الماضية عن إرتباطها من جديد دون الكشف عن هويته .

حيث أشار تامر شلتوت إلى أنه التقى بمي حلمي أثناء سفره إلى شرم الشيخ في رحلة عمل فقال : ” للتوضيح .. أنا مسافر لشغل في شرم الشيخ وقابلت( الزميلة) مي صدفة في الطيارة .. بس كده ” .

وتابع مستعينا بآية قرآنية : ” (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) ” .

وعلى الجانب الآخر خرجت مي حلمي للتعليق على هذا الأمر مبدية إنزعاجها من الصورة وتعليق تامر شلتوت متهمة إياه بأنه يبحث عن ركوب التريند على حد وصفها .

فكتبت عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي : ” كل واحد عاوز يركب التريند ومبياخدش باله من أذيته لغيره .. بحب زمايلي وبحترمهم جدا لكن مش طبيعي بعد إعلاني لإرتباطي بيومين تيجي تتصور معايا في الطيارة بالصدفة وتحط قلب على الصورة وتسيب عنصر التشويق للجمهور مافيش إحساس بالغير ” .

وتابعت : ” كان ممكن زي ما وضحت للناس بعد سبع ساعات كنت تكتب صدفة حلوة زميلتي مي أوقع .. أنا بحب الكل ومبحبش أشوف الناس وحشة .. ماكنتش مستاهلة القصة عشان حبة أخبار مالهمش لازمة غير أنهم يضروني في نفسيتي مش أكتر وقت فرحتي .. معرفش كان المفروض اتصرف ازاي كنت أرفض الصورة ” .



واختتمت مي حلمي حديثها قائلة : ” إلى عيلتي العزيزة المحبة مانزلتش أخبار من عندي ماتصدقوش غيري وأرجوكم احترموا قراري في إني أعمل بيت وعيلة في هدوء دون زحام البشر ” .