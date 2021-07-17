كتب امير فتحي في السبت 17 يوليو 2021 02:57 مساءً - خرج الفنان التشكيلي ” أحمد شيحة ” والد الفنانة ” حلا شيحة ” بتصريحات صحفية له علق من خلالها على أزمة إبنته الأخيرة مع الفنان ” تامر حسني ” وصناع فيلمه ” مش أنا ” بعد طرح كليبة أغنية ” بحبك ” واعتراضها على مشاهدها به .
فأعرب والد حلا شيحة عن استيائه وإنزعاجه من تصريحات إبنته وما قالته مشيرا إلى أنها بتلك التصرفات تسئ إلى عائلتها وتضعها في موقف محرج فقال : ” كلام ما يصحش وهي صورت الفيلم وكانت معجبة بيه جدا .. والكلام ده معرفش أساسه إيه إنتي صورتي وخلاص .. مش دي حلا اللي أنا أعرفها ” .
وتابع أحمد شيحة : ” كانت عاتبت تامر حسني فى التليفون وأنا حضرت أول يوم تصوير معاهم وكان فرحان بينا جدا .. وأقول لتامر مبروك الفيلم ناجح جدا نتيجة لمجهود أتعمل وبهنئ الناس اللى اشتغلت فى الفيلم والحمد لله الفيلم حقق إيرادات غير مسبوقة ” .
وأضاف : ” غير موافق على كلام حلا على الإطلاق وما ينفعش الكلام ده ومش عشان خاطر هى بنتي هطاوعها فى الغلط ” .
كانت هذه تفاصيل خبر والد حلا شيحة يهاجم إبنته : ” دي مش بنتي “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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