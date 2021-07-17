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كتب امير فتحي في السبت 17 يوليو 2021 02:57 مساءً - شاركت رؤى ابنة الناشطة السعودية هند القحطاني مقطع فيديو لها، عبر احد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه وهي ترقص على انغام اغنية “انا سعودي واحب السعودية”.
وارتدت رؤى ملابس خضراء بينما كانت تتمايل على انغام الاغنية وتحمل بيدها علم السعودية.
وقد اثار الفيديو ردة فعل غاضبة بين المتابعين السعوديين والذين اتهموها بتقليد والدتها بهدف زيادة عدد متابعيها.
هذا وتعمل هند القحطاني على الترويج لأبنائها عبر حسابها على سناب شات حيث كانت قد ظهرت مع ابنها الاكبر معاذ وهي تتحدث عن “عشق” المتابعين له وخاصة الامهات.
كما ظهرت هند القحطاني مع ابنها معاذا وهي تقدم الصدقة عن والدها لاحد المساجد في “خميس مشيط” في المملكة حيث كان والدها اماما لاحد المساجد هناك.
كانت هذه تفاصيل خبر رؤى ابنة هند القحطاني في وصلة رقص حبا بالسعودية!.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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