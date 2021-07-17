ليلى علوى مشغولة بـ"قصة 200 جنيه"

محمد الفلاح - السبت 17 يوليه 2021

بدأت النجمة ليلى علوى تصوير مشاهدها بفيلم "قصة 200 جنيه، وهو الفيلم الذى يعتمد على 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، والذى ينتمى للبطولة الجماعية،



وانتهى 3 نجوم من 3 قصص فى أحداث الفيلم على رأسهم الفنان هانى رمزى الذى انتهى من تصوير مشاهده الفترة الماضية، ويلية الفنان أحمد رزق، الذى يجسد دور مدرس ملتزم يعانى من بعض ضغوطات الحياة اليومية، وآخرهم الفنانة نيللى كريم التى انتهت مؤخرًا من تصوير مشاهدها حيث تظهر فى دور راقصة بـ200 جنيه خلال أحداث الفيلم.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة، والعمل من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.

فيلم "200 جنيه" تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين ويعتمد على البطولة الجماعية حيث يضم إسعاد يونس، هانى رمزى، وليلى علوى، عمرو عبد الجليل، خالد الصاوى، أحمد رزق، محمد فراج، آسر ياسين، ملك قورة، مى سليم وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، وتدور أحداثه حول ورقة الـ200 جنيه، وكيف تنتقل من شخص إلى آخر من مختلف الطبقات الاجتماعية.

يذكر أن الفنانة ليلى علوى يعرض لها حاليا فى السينمات فيلم "ماما حامل" الذى تعود به بعد غياب 5 سنوات عن شاشة السينما، حيث كانت آخر أفلامها "الماء والخضرة والوجه الحسن"، ويشاركها فى بطولته كل من: بيومى فؤاد، حمدى الميرغني، محمد سلام، تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم.