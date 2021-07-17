مخرجة "مش أنا": حذفنا 4 مشاهد "رومانسية كوميدية" وحلا طلبت تمثل مع تامر

محمد الفلاح - السبت 17 يوليه 2021

قالت المخرجة سارة وفيق، مخرجة فيلم "مش أنا" بطولة النجم تامر حسني، والذي أثير حوله الجدل الفترة الأخيرة، إنها ردت على الفنانة حلا شيحة بعد ما كَتبته بشأن ظهورها في الفيلم، مشيرة إلى أنها طلبت حذف بعض المشاهد في الفيلم، والفنان تامر حسني احترم وجهة نظرها.



وأضافت، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة "MBC مصر": "توجهنا للمونتاج وفتحنا الفيلم من جديد، وهي كانت تمثل عبئا ماديا إضافيا على شركة الإنتاج، وهي طلبت ذلك قبل عرض الفيلم، لأنها تزوجت في تلك الفترة، وحذفنا 4 مشاهد من الفيلم، وهو أمر كان يحتاج إلى دراسة حتى لا يخل بمحتوى الفيلم".

وقالت: "بعدها تم غلق الموضوع، واختفت حلا شيحة بعدها تماما، وحاولت أنا وتامر حسني والقائمون على الفيلم الوصول إليها لم ترد علينا، وكانت لا ترد على رسائلنا، وتامر كان يدافع عنها، ويقول ما يحدث حرية شخصية، وبعد إطلاق الفيديو الكليب خرجت وكتبت ما كتبته، على الرغم من أن الفيلم يعرض منذ 21 يوما".

وتابعت المخرجة سارة وفيق: "هي حاولت أن تصل إلى تامر، وقالت له إنها ترغب في العودة للسينما من خلال التمثيل مع ممثل سوبر ستار، وهو ساندها معنويا ونفسيا، وكانت كواليس الفيلم لذيذة، حتى أنها كانت تصطحب أبناءها معها خلال التصوير، وكل المشاهد لا يوجد بها أي تجاوز، حتى المشاهد التي تم حذفها، كانت مشاهد رومانسية كوميدية، ووالدها اعتذر لتامر حسني بعدها".