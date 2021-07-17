matching بنفس اللون.. جيسيكا البا فى نيويورك بصحبة ابنتها الصغرى

محمد الفلاح - السبت 17 يوليه 2021

تعتبر الممثلة جيسيكا البا واحدة من أكثر الممثلات اهتماماً بمظهرها وأزيائها، حيث تعد واجهة لأكثر من براند على مستوى العالم، ومؤخراً تألقت أثناء سيرها فى شوارع نيويورك بصحبة بنتها الصغرى "هافن"، حين ارتديا بدلة بنفس اللون وفقاً لموقع ديلى ميل مثلما ظهرا خلال الصور الذى تميزا فيها باللون الأزرق.



ولا تعد تلك المرة الأولى التى تظهر فيها جيسيكا البا، فهى دوماً ما تصطحب بناتها إلى مناسبات عديدة مثلما حصل قبل أيام في شوارع لوس أنجلوس بالأبيض والأسود أثناء تسوقها بصحبة ابنتها.

وكان موقع ديلى ميل كشف وقتها خلال تقريره أن جيسيكا البا تعتبر ابنتها هونور البالغة من العمر 12 عاماً بمثابة صديقتها، وهو الأمر الذى يظهر فى تواجدهما معا من آن لآخر حيث تصطحبها أثناء شراء مستلزماتهما ونزهاتهما معاً.