بيومى فؤاد إجازة من "عودة الأب الضال" حتى انتهاء عيد الأضحى

محمد الفلاح - السبت 17 يوليه 2021

يستكمل صناع مسلسل "عودة الأب الضال" للنجم بيومى فؤاد تصوير أحداث المسلسل بعد عيد الأضحى، وذلك بعد توقف التصوير لحين الانتهاء من الإجازة.



وانتهى بيومى فؤاد من تسجيل تتر مسلسل "عودة الأب الضال"، والأغنية تحمل نفس اسم العمل، وهى من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتسجيل ميدو مزيكا، وتوزيع إسلام شيتوس، ومن المقرر طرحها مع عرض المسلسل.

وقال موزع الأغنية إسلام شيتوس لـ"اليوم السابع" إن بيومى فؤاد يقدم هذه الأغنية بشكل جديد وقد تكون مفاجأة للجمهور، مؤكدًا أن بيومى سجلها بصوته، ويتبقى عدد من الفنانين المشاركين ليضعوا صوتهم هم أيضًا على الأغنية.

وتشارك كل من انتصار وشيماء سيف فى مسلسل "عودة الأب الضال" للنجم بيومى فؤاد، حيث انتهتا من تصوير مشاهدهما، إذ تظهران ضيفتا شرف فى أحداث المسلسل الذى تعتمد أحداثه على حلقات متصلة منفصلة تتناول حكايات وقصص مختلفة بشكل كوميدى، ويضم العمل 60 حلقة.

كان بيومى فؤاد قد نشر صورة من كواليس من مسلسله "عودة الأب الضال"، وظهر فى الصورة بلوك كاجوال خلال أحداث المسلسل، وتدور القصة حول رجل أعمال غنى يقع فى أزمة، ولكى يخرج منها يحاول البحث عن أبنائه الـ7 منهم من تعمل راقصة، وأخرى محامية، وبائعة كبدة، وبلوجر، وطبيبة، وتاجر فاكهة.

مسلسل "عودة الأب الضال" تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحى، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال فى أولى تجاربه الإخراجية وبطولة بيومى فؤاد، عبير صبرى، إيمان سيد، خالد منصور، أميرة هانى، هاجر عفيفى، نور قدرى، وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف منهم سامح حسين ومحمد عبد الرحمن.