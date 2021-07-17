شكرا لقرائتكم خبر عن روبى تشعل حفلها فى الساحل الشمالى بفستان أبيض.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت النجمة روبى حفلاً غنائيًا، يوم أمس الجمعة افى الساحل الشمالى، وأشعلت روبى الحفل برقصها على أشهر أغانيه وتفاعل معها الجمهور مرددين أغنيتها، وارتدت روبى فستانا أبيض قصيرًا.





وكان من شروط دخول الحفل: "الحد الأدنى لدخول الحفل 25 عاما، للثنائيات فقط (كابلز) لا يسمح بارتداء الهوت شورت أو الملابس الرياضية يسمح بارتداء التربون لا يسمح باستخدام العنف يجب الالتزام بارتداء ملابس بيضاء".

وانتهت النجمة روبى من تصوير مشاهدها فى فيلم "كيرة والجن"، حيث تظهر ضيفة شرف خلال أحداث الفيلم، وتجسد دور زوجة كريم عبد العزيز وتصاب بأحد الأمراض الخطيرة وهو فيروس الإنفلونزا الإسبانية، التى انتشرت عام 1918، وكان الوباء وقتها قضى على ملايين الأرواح فى العالم.

وتنتظر روبى عرض مسلسلها "شقة 6" حيث قررت الشركة المنتجة للعمل، عرضه عقب إجازة عيد الأضحى على إحدى المنصات الإلكترونية، ويواصل مخرج العمل محمود كامل عمليات المونتاج والمكساج الخاصة بالمسلسل استعدادًا لعرضه.

تدور أحداث مسلسل "شقة 6" في إطار من الرعب والتشويق، حول شقة رقم 6 داخل إحدى العمارات التي تعيش فيها روبي مع جيرانها، ويفاجأ جميع سكان العمارة بأجواء مرعبة تحدث داخل هذه الشقة، لتبدأ المفاجآت والأحداث المثيرة والمشوقة التي يعيشها الجيران.

يشارك فى بطولة مسلسل "شقة 6" كل من أحمد حاتم، هاني عادل، بالاشتراك مع الفنان الكبير صلاح عبد الله، محمود البزاوي، رحاب الجمل، الفنانة السعودية هيا فياض، حمزة العيلي وملك قورة، السيناريو والحوار رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب.