شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ظهوره ببدلة غريبة مؤخرًا.. أغرب أزياء روبرت داونى على الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار الممثل العالمى روبرت داونى عاصفة كبيرة من الجدل بإطلالته الأخيرة التي ارتدى فيها بدلة غريبة بالنسبة لمتابعيه وجمهوره ممن استغربوا ارتداءه بدلة واسعة للغاية اتسمت بغرابة كبيرة مع ألوانها أيضًا، أثناء سيره في شوارع برينتورد، وذلك بعد أسبوع واحد على وفاة والده.

موقع ديلى ميل بدوره سلط الضوء على أغرب إطلالات الممثل الشهير روبرت داونى، مؤكدين أن تلك ليست المرة الأولى الذى يرتدى فيها أزياء من تلك النوعية، وذلك عبر عدة صور أظهرت أن داونى دومًا ما يحب الأزياء الواسعة والغريبة للغاية.



روبرت داونى فى آخر ظهور

وكان النجم العالمي روبرت داوني، أعلن عن وفاة والده بعد صراع مع مرض باركنسون، الأسبوع الماضى، ونشر صورة لوالده الراحل عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، لتوديعه بكلمات رثاء.



داونى ببدلة غريبة أخرى مع صديقته السابقة سارة باركر وقال داوني: "الليلة الماضية، توفي أبي بسلام في نومه بعد سنوات من المعاناة من ويلات مرض باركنسون، لقد كان صانع أفلاما مستقلاً حقاً، وظل متفائلاً بشكل ملحوظ طوال الوقت".

روبرت داونى ببنطلون واسع

روبرت داونى فى بدلة غريبة فى وقت سابق