شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تدعو لوالدها بعد رحيله: ربنا يرحمك.. وحشتنى يا حبيبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة دنيا سمير غانم تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث فى جوجل بسبب دعائها لوالدها الفنان الكبير سمير غانم في ذكرى ثامن جمعة على وفاته، عبر حسابها الرسمى فيس بوك، وعقب نشرها لذلك المنشور حرص الكثيرون على البحث عن دنيا سمير غانم حتى تصدرت التريند.

ودائمًا تحرص دنيا سمير غانم ، على الدعاء المستمر لوالديها وتشارك جمهورها عبر صفحاتها على السوشيال ميديا، وتعبر عن حزنها الشديد على والدها سمير غانم بعد وفاته التي مر عليها شهران، وعن حزنها على مرض والدتها أيضًا، وتشارك دنيا سمير غانم حزنها على والدها منذ وفاته ووالدتها منذ اللحظة الأولى لمرضها.

وتستمر دنيا سمير غانم فى الدعاء وبعد مرور شهرين على وفاة الفنان الراحل سمير غانم، وجهت دنيا رسالة له، قائلة: "وحشتني يا بابي يا حبيبي، ربنا يرحمك ويسعدك ويدخلك الفردوس الأعلى دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب"، كما حرصت على توجيه الشكر للجمهور قائلة: "بشكر كل الناس اللي بتدعيلنا وهفضل أشكرهم طول عمري على حبهم ومساندتهم لينا.. نسألكم الدعاء والفاتحة.. اليوم الـ 40".