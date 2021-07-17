شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد تريند بسبب أغنيتها "مون شيرى" بجو ستيناتي وسبعيناتي .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الديفا سميرة سعيد أغنيتها الجديدة "mon cheri مون شيرى"، ويحمل الفيديو كليب طابع وأجواء الستينيات والسبعينيات وكلمات الأغنية باللغة العربية والفرنسية، ومن كلمات محمد القياتى، ولحن بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب، أما الميكس والماستر لخالد عز، ومن إخراج نضال هانى.

وتصدرت سميرة سعيد تريند جوجل ومؤشرات البحث، بسبب تصريحاتها مع عمرو أديب وقالت أغنية "مون شيري" أول ما سمعتها شعرت وكانها من السبعينيات لافتة إلى أنه تم استخدام الجيتار والأورج بنفس الطريقة لتلك الفترة، أما عن التصوير فتشعر وكأنها تعود للخمسينيات والستينيات، حيث تم استخدام السيارات القديمة للدلالة على هذه الفترة.

وأوضحت سميرة سعيد أنها بدأت فى تحضير ألبوم جديد منذ 3 أشهر، وتطلق أغنية كل فترة ليكون لها تأثير على الجمهور حيث أن التسويق حاليا في الأغاني مختلف ومن الصعب الدفع بألبوم كامل مرة واحدة.