فن ومشاهير

مصطفى قمر يعد الجمهور بطرح جزء من أغنية جديدة في العيد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف الفنان مصطفى قمر لجمهوره، عن استعداده لطرح أغنيتين جديدتين، بعد عيد الأضحى المبارك، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام.

وكتب قمر "فيه غنوتين جداد شغال عليهم جامدين موت، لو عايزين تسمعوا جزء من واحدة فيهم في العيد ده قبل ماينزلوا ابعتوا قولولي، وأنا إن شاء الله حاعيد عليكم بالجزء ده (عيد أضحى مبارك) كل سنة وانتوا طيبين جميعا".

جدير بالذكر أن مصطفى قمر كان قد عاد للدراما التليفزيونية في رمضان 2021، وقدم مسلسل "فارس بلا جواز" إخراج معتز حسام، تأليف فداء الشندويلي، بطولة طارق عبدالعزيز، طارق الإبياري، وبمشاركة مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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