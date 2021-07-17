بهاء سلطان يطرح "أنا متفائل" بمشاركة أمير عيد على "يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرح الفنان بهاء سلطان بمشاركة الفنان أمير عيد، أغنية جديدة بعنوان "أنا متفائل"، وذلك عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

تأتي أغنية "أنا متفائل" لدعم الأبطال المشاركين في بطولة طوكيو عام 2021 والمقرر إقامتها خلال الأيام المقبلة.

كما شارك في الأغنية، فريدة عثمان بطلة السباحة، مروان القماش بطل السباحة، شريف عثمان بطل مصر في رفع الأثقال، ميار شريف بطلة التنس، أحمد زاهر بطل مصر في الرماية، وغيرهم.

وتقول بعض كلمات الأغنية: "اتقاللي في مرة خليك عاقل، شوف لك حلم يكون مضمون، قلت أنا متفائل هـ أحلم.. حتى إن كان حلمي مجنون، أيوه أنا متفائل.. ومهما هقابل، أنا ناوي أكون أو لا أكون، عندي تحدي .. تعاندي هعدي.. مانتش قدي.. أنا عمري ما أخاف، ده أنا من البلد دي.. إن وقفت كل الدنيا دي ضدي أجيبها كتاف، ولازم هتشاف.. ما أنا مش شفاف".