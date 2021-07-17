حمادة هلال يُعلن موعد طرح أغنية "أم أحمد" على "يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان حمادة هلال، عن موعد طرح أغنيته الجديدة "أم أحمد" عبر قناته على يوتيوب.

وكتب هلال، عبر حسابه على إنستجرام: "ناس كتير بتسألني إيه حكاية (أم أحمد)، إن شاء الله يوم الإثنين الساعة 9 على قناتي الرسمية YouTube هنشوف ونعرف حكاية أغنية (أم أحمد في البلكونة)".

وكان هلال، كشف في تدوينة سابقة عن البوستر الرسمي للأغنية، وعلق: "أحلى تحية لأم أحمد".

جدير بالذكر أن حمادة هلال شارك في دراما رمضان الماضي بمسلسل "المداح" بطولة نسرين طافش وأحمد بدير وحنان سليمان وغيرهم من الفنانين.