الإعلان عن أعضاء اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري بدورته الـ14.. بينهم محمد رياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، عن أعضاء اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح في دورته الـ14، والتي تتكون من 13 عضوا من أجيال وتخصصات متنوعة في مجال المسرح.

وتضم اللجنة: الفنان القدير يوسف إسماعيل (رئيسا للمهرجان)، وعضوية كل من الفنان القدير أشرف عبدالغفور والناقدة عبلة الرويني والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكري والمخرج حمدي حسين بكري والفنانة هايدي عبديالخالق

بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية والفنان إسماعيل مختار رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للمسرح (مديرا للمهرجان) والدكتور هيثم الحاج علي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب والمخرج هشام عطوة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير ياسر صادق رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، وتتولى تلك اللجنة رسم السياسة العامة ووضع خطط العمل للمهرجان قبل انطلاقه.

المهرجان القومي للمسرح المصري يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر؛ وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.

ويذكر أن الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري بدأ نشاطه الفني في بداية التسعينيات، وقدم العديد من الأعمال المميزة في السينما، المسرح والتليفزيون وشارك في العديد من العروض المسرحية التي أنتجها مسرح الدولة، كما تولى إدارة فرقة المسرح القومي في الفترة من 2015 حتى 2019.