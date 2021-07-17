عباس أبو الحسن بصحبة حسن الرداد في كواليس"تحت تهديد السلاح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهر الفنان عباس أبو الحسن بصحبة الفنان حسن الرداد والمخرج محمد حماقي في كواليس تصوير فيلم "تحت تهديد السلاح".

ونشر عباس، الصور عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "يوم التصوير.. قبل دوران الكاميرا مع صديقي الغالي وأخويا حسن الرداد، والمخرج محمد حماقي، فيلم (تحت تهديد السلاح).. مبروك يا أبو علي يا خطير".

تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي مثير، ويشارك في بطولته حسن الرداد، مي عمر، بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، فتحي عبدالوهاب، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وانطلق تصوير أول مشاهد الفيلم شهر مارس الماضي.