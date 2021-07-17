ماجد المصري يوجه رسالة لزوجته رانيا أبو النصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

شارك الفنان ماجد المصري، متابعيه عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لحظاته الرومانسية مع زوجته رانيا أبو النصر.

ونشر المصري، صورا له مع زوجته، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ضميني وانسي الدنيا".

وتعد رانيا أبو النصر الزيجة الثانية في حياة الفنان ماجد المصري بعد انفصاله عن زوجته الأولى منى إش إش.

جدير بالذكر أن آخر أعمال ماجد المصري كان مسلسل "الوجه الآخر" وشاركه البطولة نسرين طافش وندا موسى وأحمد سعيد عبدالغني ومحمد علي رزق وحنان سليمان ومفيد عاشور وأيمن عزب وآخرين.