والد حلا شيحة: دى مش بنتى اللى أنا أعرفها وكلامها ميصحش

محمد الفلاح - السبت 17 يوليه 2021

رد الفنان التشكيلى الكبير أحمد شيحة على تصريحات ابنته حلا شيحة ضد صناع فيلم "مش أنا" للنجم تامر حسنى، حيث قال فى تصريحات صحفيه: كلام ما يصحش، وهى صورت الفيلم وكانت معجبة بيه جدا، والكلام ده ما اعرفش أساسه إيه، إنتى صورتى وخلاص.. مش دى حلا اللى أنا أعرفها".



وأضاف والد الفنان حلا شيحة قائلا: "كانت عاتبت تامر حسنى فى التليفون، وأنا حضرت أول يوم تصوير معاهم وكان فرحان بينا جدا، وأقول لتامر مبروك، الفيلم ناجح جدا نتيجة لمجهود أتعمل، وبهنئ الناس اللى اشتغلت فى الفيلم، والحمد لله الفيلم حقق إيرادات غير مسبوقة".

وتابع الفنان التشكيلى الكبير حديثه قائلا: "غير موافق على كلام حلا على الإطلاق وما ينفعش الكلام ده، ومش عشان خاطر هى بنتى هطاوعها فى الغلط".

وكانت هناك حالة دهشة شديدة سيطرت على النجم تامر حسنى بعد تصريحات الفنانة حلا شيحة الأخيرة عبر صفحتها على موقع إنستجرام، حيث قال نجم الجيل في تصريحاته لـ"اليوم السابع": فوجئت بهذه التصريحات الغريبة، ولحلا كل الاحترام والتقدير، لكن لم أكذب عليها فى شىء، وسأكشف الحقيقة كاملة بكل التفاصيل بعد قليل، لأن ماحدث ليس له علاقة بالحقيقة".

كانت الفنانة حلا شيحة، قد هاجمت صناع فيلم "مش أنا"، بمجرد طرح أغنية "بحبك"، للنجم تامر حسنى، والتي حققت نجاح كبير بمجرد طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وكتبت شيحة عبر حسابها على موقع تبادل الصور إنستجرام، معلقة على المشاهد المتفرقة التى تجمعها بالنجم تامر حسنى: "أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع مشاهد متفرقة من الفيلم في أيام ذي الحجة المباركة، وخصوصا بعد آخر بوست نزلته وضحت فيه أنا إيه، واتفاجئت أكثر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده إنه هيحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام، ورد الصيف اللي فات، وأكدلي أنه هيحترم رغبتى".

يذكر أن فيلم "مش أنا" حقق نجاحا كبيرا منذ طرحه فى السينمات قبل أسابيع قليلة، وهو فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا، وتدور أحداثه حول حسن الذى يُصاب بمرض غريب يفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.