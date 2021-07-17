فيديو.. حنان ترك توجه رسالة إلى جمهورها في ظهور مفاجئ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجهت الفنانة المصرية المعتزلة، حنان ترك، رسالة إلى جمهورها، في ظهور مفاجئ، تدعوه للتبرع للغارمين لتمكينهم من قضاء عيد الأضحى مع أسرهم.

وفي مقطع فيديو نشرته على "تويتر"، توجهت حنان ترك إلى جمهورها قائلة: "كل سنة وأنتم طيبين، وسعداء ومتهنيين، وراضيين وراضي عنكم رب العالمين، مستورين"، موضحة أن "أعدادا كبيرة من الغارمين لن يتمكنوا من قضاء العيد مع أسرهم كونهم في السجون بعدما كان حلمهم الوحيد هو ستر أبنائهم".

ودعت الفنانة المصرية المعتزلة إلى "المشاركة بقوة في حملة التبرع والمشاركة في إخراجهم من السجون"، عبر "التبرع لمؤسسة مصر الخير عبر حسابها 100100 في جميع البنوك المصرية".

يذكر أن الفنانة حنان ترك أعلنت اعتزالها الفن رسميًا من خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي نيشان في برنامج "أنا والعسل"، على قناة "الحياة" أثناء لقائه مع الفنانة سمية الخشاب في أغسطس/ آب 2012، حيث قالت: "أنا قرَّرت بفضل الله اعتزالي التمثيل في اللحظة دي هي الخطوة اللي كنت أتمناها من الله سبحانه وتعالى يعني (أخت تريز) المسلسل الأخير لي في التمثيل".

وكان آخر عمل قدمته ترك هو المسلسل "أخت تريز" إنتاج عام 2012، وتدور أحداثه بين علاقة المسيحيين والمسلمين، وتمثل ذلك من خلال فتاتين توأم ولكنهما افترقتا وهما رضيعتان، وقدمت ترك دور التوأم.