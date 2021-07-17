شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رياض عضو باللجنة العليا للمهرجان القومى للمسرح المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان محمد رياض فى الدورة القادمة من المهرجان القومى للمسرح المصرى كعضوا باللجنة العليا التي ترسم السياسات وتحدد كل تفاصيل الدورة المقبلة ، وهذه هي السنة الثانية للنجم محمد رياض كعضوا في تلك اللجنة التي تضم خبرات مسرحية من مختلف المجالات في فن المسرح .

والفنان محمد رياض هو ابن المسرح وبرغم تألقه فى التليفزيون والسينما إلا أنه لا يبتعد عن المسرح ودائما تجده متواجدا بعمل مسرحي كل عام أو عامين وهو حاصل على شهادة البكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية ومن أشهر أعماله المسرحية : " الأخوة الأندال " و" البهلوانات " و" السلطان الحائر" و"حباك عوضين تامر".

وكان النجم محمد رياض قد انضم مؤخرا لفريق عمل مسلسل "حلم" بطولة صابرين ووفاء عامر وكمال أبو رية وأنوشكا ومدحت تيخة وسامي مغاورى وعلاء مرسي ونهال عنبر، والمسلسل من تأليف محمد رجاء ورؤية درامية للكاتب يسرى الفخرانى، وإخراج حسنى صالح، ومن المفترض إنطلاق تصويره نهاية الشهر الجارى.