بمشاركة ٥ فنانين.. محمد أنور يطرح أولى أغانيه "انتوا كده كلكوا" على "يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

طرح الفنان محمد أنور، أولى أغنياته بعنوان "انتوا كده كلكوا" على "يوتيوب"، وتشاركه في غناءها يسرا الجندي.

وظهر في كليب الأغنية ٥ فنانين، هم أكرم حسني ومحمد ثروت وأوس أوس وشيماء سيف وسليمان عيد.

ونشر أنور، الأغنية عبر حسابه على إنستجرام، وعلق "شكرا لكل النجوم، ضيوف الشرف، اللي شرفونا في الأغنية.. وشكرا لكل حد اشتغل وتعب في الأغنية.. مجهود كبير عملناه، عشان نقدر نعملكم حاجة حلوة".

الأغنية من كلمات وألحان يسرا الجندي، توزيع أحمد وحيد، ومن إخراج أحمد عبدالوهاب.

من ناحية أخرى، شارك محمد أنور مؤخرًا في مسلسل "إسعاف يونس"، بطولة سارة سلامة، هناء الشوربجي، محمد علي رزق، وعدد من ضيوف الشرف منهم أمير كرارة، عبير صبري، محمد عبدالرحمن، مصطفى خاطر، صلاح عبدالله، محمود البزاوي، كريم محمود عبدالعزيز، والعمل من إخراج معتز التوني.