آيتن عامر: "بيتعرض عليا أفلام ولا حاجة فيها اتحمستله أو شدني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أعلنت الفنانة آيتن عامر، عن تلقيها عروضا سينمائية خلال الفترة الأخيرة، ولكن لم يجذبها أي من السيناريوهات التي قرأتها.

وكتبت آيتن، عبر حسابها على تويتر: "‏بقالي فترة بيتعرض عليا أفلام بس للأسف ولا فيلم فيهم اتحمستله أو شدني".

وأضافت: "نفسي يبقى عندنا أفلام حلوة كتيرة ومواضيعها تبقى حلوة ومش مكررة وترجع السينمات تنور تاني بالجمهور اللي بيحب السيما زيي".

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة أيتن عامر هو مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل"كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، أمير صلاح الدين، عبدالرحيم حسن، ديانا هشام، ميرنا نور الدين، صفاء الطوخي، من تأليف إنجي علاء.

كما شاركت أيتن عامر في مسلسل "وكل ما نفترق" مع ريهام حجاج، عمرو عبدالجليل، أحمد فهمي، وطارق عبدالعزيز ورانيا يوسف وغيرهم، من تأليف ورشة محمد أمين راضي، وإخراج كريم العدل.