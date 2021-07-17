كريم فهمي يشيد بفيلم "العارف": عالمي بجد.. وبنتعلم من أحمد عز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أشاد الفنان كريم فهمي، بفيلم "العارف - عودة يونس" بعد طرحه بدور العرض السينمائي.

ونشر "فهمي" صورة لبوستر الفيلم عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "فيلم العارف عالمي بجد، مبروك لكل صناع الفيلم اللي كلهم بجد جامدين أوي أوي، مبروك أحمد عز بتعلم منك يا كبير، مبروك صديقي مصطفى خاطر اللي مفيش إيفيه ألش منه ضحكني جدا، وأخيرا مبروك أخويا أحمد فهمي بجد ومش بجامل أداء عالمي، ده أنا أخوك وكرهتك في الفيلم، مبروك يا أحمد من نجاح لنجاح ودايما في ضهر بعض".

فيلم "العارف" تم تصويره بين 4 دول هي: مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضي.

الفيلم بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي.