الفنان المصري أمير شاهين يخضع لعملية جراحية

محمد الفلاح - السبت 17 يوليه 2021

أعلن الفنان المصري أمير شاهين خضوعه لعملية جراحية إثر تعرضه لإصابة شديدة في قدمه.



وقال أمير، اليوم، عبر حسابه الشخصي في "إنستغرام": "يمكن تواجدي قليل على السوشيال میدیا، بس أنا تعرضت لإصابة شديدة في رجلي والحمد لله عملت عملية مسمار نخاعي".

وأضاف: "الإصابة شديدة المرة دي، بس الحمد لله على كل شيء قدر الله وما شاء فعل. رحلة العلاج هتكون طويلة شوية، لكن أنا على استعداد إني أخوض الرحلة بدعم وحب مراتي حبيبتي وإخواتي وأهلي وأصدقائي وكل الناس اللي بتحبني، بجد حقيقي حبكم ليا ده هو اللي هيقويني إني أكمل وأكون أقوى ومهون عليا وأقدر أعدي الفترة الصعبة دي".

وتابع: "أنا عارف إني من خلال التجربة دي أكيد هتعلم حاجات كتير، وأنا متفائل جداً باللي جاي، وبفضل الله وحبكم ودعمكم هعدي الفترة الحلوة دي عشان لازم أقول عليها حلوة عشان تعدي، شكراً جداً جداً".

يذكر أن أمير شاهين شارك أخيراً في مسلسل "ليه لأ 2" إلى جانب النجوم: منة شلبي، وأحمد حاتم، وسارة عبد الرحمن، ومراد مكرم، ومها أبو عوف، وتامر نبيل، وآخرين.