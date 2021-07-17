نقابة الممثلين المصرية ترد على تصريحات حلا شيحة.. ماذا قالت؟

محمد الفلاح - السبت 17 يوليه 2021

ردَّت نقابة الممثلين المصرية على التصريحات الأخيرة للفنانة حلا شيحة التي أثارت جدلاً واسعاً إثر الخلاف المحتدم بينها وبين المطرب تامر حسني.



وأكدت النقابة برئاسة الدكتور أشرف زكي، في بيان لها نشره موقع "صحيفة "اليوم السابع"، رفض محاولات تشويه الفن والمبدعين.

وأعلن مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية رفضه التام لما سماه "محاولات العودة للوراء بنشر الفكر الظلامي الذي عانى منه المجتمع المصري طوال عقود سواء عبر الصفحات العامة بالوسائط الإلكترونية أو الصفحات الخاصة لمن يعتزلون الفن تحت غطاء التوبة وكأن الموهبة التي منحها الله المبدعين خطيئة".

وأوضح المجلس أنه لن يقف ساكناً أمام محاولات تشويه الفن والإبداع الذي يعد أحد المؤشرات الثقافية التطور الرؤية في المجتمعات المتحضرة، مؤكداً الدعم الكامل للإبداع والمبدعين في كل الفنون عامة والمهن التمثيلية خاصة".

ولفت إلى أن "خروج البعض من دائرة الفن وعودتهم المتكررة له إنما تعبر عن تذبذب فكري ورؤية ربما تحكمها مصالح شخصية"، واصفاً ذلك بأنه "حالات نادرة لا تعبر إلا عن ذاتها".

وقالت النقابة في بيانها: "يهيب مجلس نقابة المهن التمثيلية بمقاطعة هذه الصفحات التي يريد أصحابها أن يعودوا برؤيتنا الثقافية للمربع صفر في رجعية جديدة لا تستهدف سوی مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة لهذا الوطن الذي لا ولن يبتلع طعم التشدد الذي أفضى للعنف والفوضى".