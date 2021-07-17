شقيقة رامي صبري: “كريم لم يمت مدمناً”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خرجت هالة صبري، شقيقة الفنان الراحل كريم صبري، عن صمتها ولم تستطع التحكم في انفعالاتها التي وجهتها لمتابعيها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، وذلك بسبب الرسائل الكثيرة التي تتلقاها متسائلة عن أسباب وفاة كريم.

وكتبت هالة بلغة شديدة اللهجة: “من يدخل يعزيني في كريم ويسألني: كيف مات؟ سيغضب مني والله. نحن في غنى عن أي أسئلة مثل هذه”، مضيفة: “حتى الآن لا نعرف سبب الوفاة، وهناك تحقيق ما يزال يأخذ مجراه، كريم لم يمت مدمناً، ارحمونا وارحموا بني آدم مات، ولن نراه ثانية، حسبي الله ونعم الوكيل”.

وقالت هالة في منشور سابق :”لا أحد يسأل كيف مات، نحن حتى الآن لا نعرف… كلنا ننتظر التقرير. مات وربنا رحمه منكم. حسبي الله ونعم الوكيل فيمن كان السبب في إنه يسيء إليه أمام الناس وأنتم أصلاً لا تعرفون شيئاً إذا كان نحن أهله لا نعرف”.

وكانت حالة من الحزن والبكاء سيطرت على أسرة الفنان رامي صبري، بعد وفاة شقيقه الذي لقي مصرعه في حادث غرق بترعه المريوطية، ورددت قائلة: “لمن تتركنا يا كريم”.وحرص عدد من نجوم الوسط الفني، على نعيه، منهم تامر حسني، وشيرين عبد الوهاب، وعمرو دياب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.