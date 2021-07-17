هكذا ظهرت نادين نجيم في بوستر “صالون زهرة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن البوستر الرسمي لمسلسل “صالون زهرة”، الذي يجمعها بالفنان السوري معتصم النهار، ومن المقرر عرضه خلال شهر أغسطس على إحدى منصات العرض الإلكترونية.

كما اتَّبعها باقي فريق عمل المسلسل في نشر البوستر، منهم معتصم النهار والممثلة اللبنانية زينة مكي والممثلة السورية لين غرة، واتفقوا جميعاً على التعليق المرفق بالبوستر، إذ كتبوا: “بيديكور، مينيكور، صبغة، قص شعر، قص لسانات بالياج رانساج كولورياج.. صالون ولا كل الصالونات.. ملاحظة: ممنوع دخول الرجال”.

ونال البوستر إعجاب العديد من المتابعين بالإضافة إلى الفنانين، وأبرزهم الممثلة الأردنية صبا مبارك، التي علَّقت بقولها: “أحببتُ البوستر، يعطيني حياة.. مبروك يا قمرة”، بينما توقعت الفنانة اللبنانية نادين الراسي نجاح المسلسل، فكتبت: “أكيد النجاح ناطركن متل العادة”، في حين علَّقت الفنانة المصرية منة فضالي، قائلةً: “مبروك وموفق”.

وجاء البوستر مفاجأةً للجمهور، حيث أخذت حقبة الثمانينات حيزاً كبيراً من إطلالات نجوم العمل، وظهرت نادين نجيم مرتديةً فستاناً قصيراً باللون الأصفر، عليه بولكا باللون الأبيض، لتلفت الجمهور إلى شخصيتها في المسلسل.

وكانت نادين نجيم قد كشفت عن بعض تفاصيل الشخصية التي تُجسِّدها، حيث علَّقت على مقطع فيديو نشرته خلال تصوير مشاهدها في المسلسل، وهي ترقص على أنغام أغنية “حلاوة روح”، للفنان المصري حكيم، قائلةً إنَّ زهرة تُحبُّ الأغاني الشعبية والرقص عليها، مثل أغنية “حلاوة روح”.

يُذكر أنّ نادين نجيم انتقلت للعيش بأحد الفنادق في بيروت، حتى تكون قريبة من مكان تصوير مسلسل “صالون زهرة”.

وتدور أحداث المسلسل في إطارٍ كوميدي، ومن المقرر أن يُسلِّط الضوء في جزءٍ منه على انفجار مرفأ بيروت، والضرر الذي يلحق بصالون زهرة، الذي تعمل به نادين نسيب وزينة مكي، والمسلسل بطولة نادين نسيب نجيم، معتصم النهار، وزينة مكي، وهو من تأليف نادين جابر، وإخراج جو بوعيد.