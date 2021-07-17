ملحم زين ينشر مقطعاً غنائياً جمعه بـ وائل كفوري.. ويُعلِّق: “بشوف حالي فيك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك النجم ملحم زين مقطع فيديو يجمعه بالنجم وائل كفوري، وكانا موجودين على ما يبدو في حفل زفاف قديم جمعهما، حيث كانا يجلسان على طاولة وحولهما بعضٌ من الحضور، وقد تفاعلا معاً على إحدى الأغنيات، حيث ظهر بينهما انسجام مع حالة طربية مميزة.

وأكد ملحم زين، في تعليقه على الفيديو الذي نشره في “انستغرام”، أنّه يرى نفسه في شخص وائل كفوري، مُعلناً انتظار الجمهور في الحفل الذي سيجمعهما في عيد الأضحى بدبي، مُهنِّئاً إياهم بتلك المناسبة التي تحل قريباً.

وكتب ملحم زين قائلاً: “الكفوري الغالي بشوف حالي فيك”، ثم أشار إلى حساب وائل كفوري عبر “انستغرام” متابعاً: “ينعاد عليكم وناطرينكن”.

وكان ملحم زين قد أعلن عبر حسابه في “انستغرام”، عن حفلٍ غنائي يُقام في فندق المريديان في دبي يجمعه بالفنان اللبناني وائل كفوري والمطرب محمد خيري، حيث كتب قائلاً: “حفل من العمر.. ويا رب كل أيامكم أعياد فندق المريديان – دبي الجمعة 23 يوليو”.