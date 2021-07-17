استمراراً لتميزه باللهجة المصرية.. حسين الجسمي يطرح “حتة من قلبي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلق النجم الإماراتي حسين الجسمي أغنيته الجديدة “حتة من قلبي” من ألحانه وغنائه ومن كلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع وميكس وماسترينغ علي فتح الله.

وتأتي الأغنية بالتزامن مع موسم الصيف حيث جاءت من نمط الإيقاع السريع والكلمات المميزة، كما اعتاد الجسمي أن يقدم في أغانيه، بينما جاء لحنها مناسباً لصوت الجسمي المميز بطبيعة ونكهة خاصة تعطيه حالة من التفرد بما يقدمه من أغان خلال مسيرته التي يحقق فيها نجاحات لافتة عبر مجموعة من الأغاني التي صارت لازمة على لسان الجمهور في كل الوطن العربي.

وفي “حتة من قلبي” يسير حسين الجسمي على نفس النمط المميز الذي حققه من أغانيه المصرية التي لاقت انتشاراً واسعاً وحققت نسب متابعة واستماع عاليين.

واستطاع الجسمي أن يحقق ما يقارب 2 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على “يوتيوب” خلال أقل من 48 ساعة على طرح الأغنية.

يُشار إلى أن الجسمي كان قد طرح قبل ذلك أغنية ” فوق” وهي من كلمات أحمد الصانع، ألحان حسين الجسمي، وتوزيع حسام كامل. وحققت الأغنية أكثر من ستة ملايين مشاهدة عبر قناة الجسمي على يوتيوب.

وبمناسبة عيد الأضحى المبارك يحيي الجسمي وأصالة حفلاً في أبو ظبي، في 22 يوليو الجاري داخل “الاتحاد أرينا” في جزيرة ياس، والحفل من تنظيم دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وبالتطبيق التام للإجراءات الاحترازية.